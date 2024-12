"Parfois, il y a un petit dikkenekisme qui s'installe à l'Union", déclare Marc Delire après le match nul des Saint-Gillois au Cercle Bruges

En supériorité numérique pendant plus de 20 minutes, l'Union Saint-Gilloise est retombée dans ses travers en ne trouvant pas le chemin du but, ce dimanche, face au Cercle de Bruges (0-0). Si l'Union marque peu, une autre statitistique est peut-être plus inquiétante encore: les hommes de Sébastien Pocognoli n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison.

Mais face au Cercle, "ils n'ont pas perdu non plus" préfère voir Marc Delire, car les Brugeois ont eu les occasions pour ouvrir le score en première mi-temps. "Je trouve qu'ils (les joueurs de l'Union, ndlr) ont fait preuve de suffisance et quand tu es dans leur prosition, tu ne peux pas te le permettre. Parfois, il y a un petit dikkenekisme qui s'installe à l'Union, et ce n'était pas le cas les saisons dernières", a ensuite déclaré notre journaliste.