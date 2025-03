"Mats Rits n'a rien à faire à Anderlecht": les experts du Vestiaire sans pitié avec les Mauves

Westerlo s'est imposé face à Anderlecht 2-0 ce dimanche. L'équipe de Dans le Vestiaire s'est penchée sur le manque de qualité du vestiaire Mauve, mais aussi sur la finale de Coupe de Belgique.

"Là, t'as des mecs qui ont la trouille qui ne savent plus faire une passe à 3 mètres"

Marc Delire parle du manque de régularité, mais aussi de qualité de la ligne défensive mauve. "Dans l’équipe qu’il met en place y’a pas mal de joueurs qui n’ont pas le niveau pour y évoluer à Anderlecht, ils peuvent faire des bons matchs pour masquer les choses, mais je reste persuadé que Rits n’a rien à faire à Anderlecht. Ils ne parviennent pas à avoir cette régularité nécessaire pour revendiquer certaines choses. Ta ligne défensive, l’an passé t’avais des relances magnifiques et c’est sur ça que ça se base les offensives, c’est sur ton secteur défensif. Là t’as des mecs qui ont la trouille qui ne savent plus faire une passe à 3 mètres, dans l’entrejeu quand tes cadors ne sont pas à la hauteur comme Stroeykens ça ne va pas. Et alors Vasquez j’suis désolé mais à un moment donné faut se rendre à l’évidence” explique-t-il.