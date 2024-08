Mauvaise surprise au RFC Liège: Eric Deflandre prend 4 matchs de suspension pour avoir provoqué un arbitre

Le Comité disciplinaire pour le football professionnel a infligé respectivement quatre et trois matchs de suspension à Eric Deflandre (RFC Liège) et Sam De Grand (Lommel).

Lors de la quarantième minute du match entre le RFC Liège et la KAS Eupen, l'arbitre Simon Bourdeaud'hui a accordé un penalty aux visiteurs. La faute, une main de Mohamed Mouhli, a été contestée par l'équipe liégeoise car la main du joueur était le long de son corps. Après qu'Eupen a marqué sur le penalty en deux temps, l'assistant du RFC Liège, Deflandre, s'est, selon le quatrième arbitre, emporté de manière excessive, ce qui lui a valu un carton jaune.

Le premier, entraineur adjoint de Gaëtan Englebert au club liégeois, a montré l'écran de son ordinateur portable à un arbitre, tandis que le second a effectué un tacle dangereux par-derrière.

En guise de protestation, Deflandre a partiellement tourné son écran, probablement pour montrer des images qui, selon lui, prouvaient son point de vue. Bourdeaud'hui a interprété ce geste comme une action provocatrice et a brandi un carton rouge. Lors de l'audience, l'ancien Diable Rouge a affirmé qu'il ignorait que ce geste était interdit et a contesté l'intensité de ses propos envers les arbitres. Toutefois, le Comité a suivi la sanction demandée par le parquet de la fédération, soit deux matchs de suspension, en plus de la révocation d'une suspension antérieure de deux matchs.

Le défenseur de Lommel, Sam De Grand, s'est rendu coupable en fin de match contre Beveren d'un tacle dangereux par-derrière sur Ademola Ola-Adebomi, ce qui lui vaut deux matchs de suspension, ainsi que la révocation d'une journée de suspension antérieurement reportée. De Grand et son club avaient déjà accepté la suspension lors de l'audience.