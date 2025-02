Mehdi Bayat critique le futur format de la Pro League: "Ce sera peut-être plus ennuyeux pour certaines personnes"

Georges-Louis Bouchez, président des Franc Borains n'est pas en accord avec cette décision, il estime que l'on ne réfléchit pas assez aux attentes du jeune public belge. "Je ne pense pas que cela soit la bonne décision, c'est un retour en arrière pour le football belge, ça montre toutes les difficultés de management du football en Belgique où on ne réfléchit pas aux attentes public, au jeune public. Toutes les compétitions s'adaptent dans le monde, on avait un très bon modèle qui a permis de faire grimper la Belgique en terme de ranking, de revenus et fnalement on fait le chemin à l'envers".

Pour lui, le championnat offrira moins de spectacle."Ce qu'on perd, c'est de la stabilité pour la Challenger Pro League, on va immuniser les U23 des clubs de première division, vous pourriez terminer 10ème d'un championnat et quand même être relégué, l'équité sportive peut poser problème. On doit avoir une vision globale pour le monde du football, je ne pense pas que les formules proposées pourront générer plus de revenus, or c'était un véritable enjeu. Ce que les gens veulent c'est du spectacle, ils veulent du suspense on avait ça avec les playoffs, on abandonne ça et je pense que ce n'est pas la bonne direction dans laquelle aller. Il y a aujourd'hui une concurrence en matière de prodution télévisée, et même le football doit se moderniser pour répondre aux attentes du jeune public". conclut le président des Franc-Borains, club de Challenger Pro League.

"Charleroi a toujours été contre le format à 18"

L'administrateur délégué de Charleroi Mehdi Bayat a exprimé son désaccord avec la décision, mais respecte ce choix démocratique. "Je ne suis pas forcément pour le format à 18, je n'ai jamais été pour. Les Play-offs apportaient une excitation particulière, mais la démocratie l'a emporté et c'est le plus important. Il y a eu un vote et les clubs ont décidé de repasser à 18 clubs ce qui sera peut-être plus ennuyeux pour certaines personnes, j'en fais partie, et d'autres pensent que cela va amener plus de sérénité et que le sport va peut-être regagner sa place, le fait de diviser les points dérangeaint".

"Charleroi a toujours été contre le format à 18. Je trouve que la division des points a son sens dans le système de play-offs. C'est un pas en arrière pour certains, et moi je le pense. Notre formule plaisait beaucoup, j'en avais parlé avec d'autres dirigeants européens" conclut Mehdi Bayat.