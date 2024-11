Nouveau rebondissement à l'Union Belge: Vincent Mannaert pourrait remplacer Franky Vercauteren

Vincent Mannaert à l'Union belge, cette fois, ce serait la bonne. Depuis des mois, la fédération cherche à convaincre l'ancien CEO de Bruges de rejoindre leurs rangs. Il avait déjà été contacté pour rejoindre Franky Vercauteren dans sa mission, mais aucun accord n'avait été trouvé à l'époque, pas plus que lorsque Piet Vandendriessche a été évincé comme CEO de l'Union belge. Le nom de Mannaert était évoqué pour lui succéder, une nouvelle fois sans succès.

Mais selon la Dernière Heure et le Nieuwsblad, la fédération aurait une nouvelle idée en tête. A la fin de l'année civile, Franky Vercauteren verra son contrat expirer en tant que directeur technique et Vincent Mannaert serait proche d'être son successeur. Il serait ainsi directeur technique et deviendrait un des pions importants de la structure sportive de l'Union belge, qui cherche à réduire ses dépenses, faisant face à une situation financière compliquée.

Jamais deux sans trois, mais la troisième semble être la bonne.