Pro League: Anderlecht dompte Malines et confirme son bon début de saison

Le KaVé a pourtant trouvé le chemin des filets en moins d'une demi-heure pour prendre les commandes du match grâce à Lion Lauberbach (22e, 1-0). Vingt minutes plus tard, Anderlecht a réagi pour relancer les débats. Sur un assist du nouveau venu Mathias Jorgensen, Ludwig Augustinsson s'est jeté pour envoyer un ballon au fond des filets à bout portant et égaliser (42e, 1-1).

Au classement, le RSCA, qui compte 3 victoires et un partage, est provisoirement en tête avec 10 points. Malines, qui n'a toujours pas gagné cette saison, est 13e avec 2 points.

Alors que la mi-temps approchait à grands pas, les Mauves ont pris l'avantage en quelques minutes. Auteur du corner en deux temps, Francis Amuzu s'est infiltré dans le rectangle le long de la ligne de but pour envoyer une frappe puissante dans le plafond de la cage, imparable pour Ortwin De Wolf (45e+5, 1-2).

Auteur du deuxième but de son équipe, Amuzu a cependant été victime d'une blessure peu avant l'heure de jeu et a dû céder sa place à Nilson Angulo (57e). En seconde période, Malines s'est montré très entreprenant en multipliant les occasions mais sans parvenir à trouver la faille dans la défense anderlechtoise. Ce sont les hommes de Brian Riemer qui ont eu le dernier mot. A quelques minutes de la fin de la rencontre, Theo Leoni a reçu un ballon parfait dans le rectangle avant de dribbler le gardien et d'envoyer le cuir au fond des filets (90e, 1-3).

Dimanche, la quatrième journée se poursuivra avec le choc entre le Club Bruges et l'Antwerp (13h30) avant le déplacement du Cercle à Oud-Heverlee Louvain (16h00). Deux autres affiches seront au programme : Courtrai - Standard (18h30) et La Gantoise - Westerlo (19h15).