La journée du mercato du 17/08: Anderlecht se prépare à une salve de gros départs

Au Bayern Munich, on ne compte plus sur Leon Goretzka, selon les informations de Sky Germany. L'Allemand a un bon de sortie, mais il aimerait rester, au moins jusqu'à cet hiver, pour convaincre Vincent Kompany de le faire jouer. Il y a donc une forme de désaccord entre la direction et son joueur. Goretzka a encore deux ans de contrat à Munich.

FC Bayern increasing the pressure and want to convince Leon #Goretzka to consider a transfer!



However, Goretzka‘s camp states that he currently expects "100 %" to stay as he wants to fight for his chance. A transfer is only an option for him in the winter, and that's… pic.twitter.com/bIt6uvP6R4