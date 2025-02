Pro League: balayé par Westerlo, le Standard rate l'occasion d'intégrer le Top 6

Au classement, les Liégeois occupent la 7e place avec 35 points, deux de retard sur la Gantoise (6e). Westerlo (29 points) quitte la zone rouge et se retrouve 10e.

A Westerlo, Timmy Simons a dû modifier son onze de départ en raison des suspensions d'Emin Bayram et Luka Vuskovic et les absences d'Alexandro Calut et David Bates. Chez les Rouches, Ivan Leko a titularisé dans la cage Gavin Bazunu, le gardien prêté par Southampton. Le jeune Irlandais, 22 ans, se souviendra de ses débuts avec le Standard bien que son équipe ait ouvert la marque par Eckert Ayensa lancé par une longue balle d'Andi Zeqiri (10e).

Plus entreprenants jusque-là, les Campinois sont vite revenus dans le parcours grâce à Isa Sakamoto, qui a égalisé d'un tir à bout portant (17e, 1-1). Le coach campinois n'a pas eu le temps de se réjouir qu'il a enregistré les sorties sur blessures d'Alfie Devine et de Jordan Bos (24e). Pendant que Simons se faisait des soucis, le gardien du Standard a eu deux hésitations et sur la seconde, Matija Frigan a fait preuve d'opportunisme (31e, 2-1).

Westerlo a connu un début de deuxième mi-temps de rêve grâce à Dogucan Haspolat complètement libre sur un corner (46e, 3-1). Les Campinois n'ont pas relâché l'étreinte et Bazumu s'est bien opposé à Allahyar Sayyadmanesh (50e, 62e) et a vu une frappe de Frigan heurter le poteau (60e). Leko a eu beau remanier son dispositif tactique, Islam Slimani a confrimé la domination de Westerlo (90e, 4-1). Le but d'Andreas Hountondji n'a rien changé (90e+3, 4-2).