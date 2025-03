Pro League: défait a l’Union, le Standard dit définitivement adieu à son rêve de PO1

Si le Standard a bien commencé la rencontre en se montrant plus entreprenant, c'est bien l'union qui a inscrit le premier but de la partie à la 20e minute de jeu. Profitant d'une approximation défensive liégeoise, les unionistes se sont reconverti en contre pour marquer sur leur premier tir cadré du match, d'une frappe imparable de Promise David, bien servi par Franjo Ivanovic (1-0).

L'Union s'est imposé 3-0 face au Standard de Liège, dimanche, dans le cadre de la 29e journée de Pro League. Cette troisième victoire de rang en championnat leur permet de conserver leur troisième place au classement (55 points), et de rester au contact de Bruges (2e, avec 56 points). Le Standard est septième, avec 38 points.

En seconde période l'Union a rapidement accentué son avantage, avec le doublé de David qui a profité d'un pressing de Rasmussen pour inscrire son onzième but de la saison en championnat (55e, 2-0).

La rencontre a définitivement basculé pour le Standard après l'exclusion du capitaine Aiden O'Neill, suite à deux cartes jaunes reçues en l'espace de trois minutes. En supériorité numérique, l'Union a géré sa fin de rencontre en inscrivant même un troisième et dernier but, via Ivanovic qui a conclu une belle action collective des Saint-Gillois (82e).

Le Standard connaît une fin de phase classique compliquée avec une quatrième défaite sur les cinq dernières rencontres de championnat. Pour le dernier match de la saison régulière, les Liégeois recevront l'Antwerp dimanche (18h30). L'Union se rendra à Genk samedi (20h45).