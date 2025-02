Pro League: embêté par le Beerschot, lanterne rouge, Charleroi doit se contenter d'un seul point

Le Beerschot et Charleroi se sont quittés dos à dos 1-1en conclusion de la 25e journée de la Jupiler League, dimanche soir au stade du Kiel. Redan avait profité d'une grosse gaffe du gardien carolo Koné pour ouvrir la marque (32e). A l'heure de jeu, Stulic a égalisé. Avec 33 points, Charerloi reste 8e et n'a pu mettre à profit le partage de Gand (37 points) et la défaite du Standard (35) les deux autres candidats à la 6e place. Le Beerschot, 16e (14 points), ne reprend qu'un point à Courtrai 15e (19).

La lanterne rouge, dont le dernier succès en championnat remonte au 1er décembre, a assuré la possession du ballon en début de rencontre sans être réellement dangereuse. Le Beerschot a toutefois mis à profit une très mauvaise relance de Koné, interceptée à la limite du grand rectangle, conclue ensuite par Redan après un premier tir sur le poteau de Colassin (32e, 1-0).