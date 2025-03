"Si on dit que le Standard finit 7ème, personne n'y croit": Jérémy Taravel, entraîneur adjoint du Standard, revient sur la saison des Rouches

Jérémy Taravel, entraîneur assistant, était notre invité et s'est exprimé au sujet du discours du coach après le nul face à l'Antwerp. "Il a fait un discours assez simple. Où il a dit qu’il était fier du groupe, des joueurs. Parce que je pense qu’en début de saison, si on dit que le Standard finit 7ème, tout le monde signe et personne n'y croit. On a réussi à le faire, on a même cru pouvoir jouer les Champions Playoffs, c’est là où on a un petit goût d’amertume. Le coach a dit 'je sais que vous avez une petite déception, mais bravo pour ce que vous avez fait', c’est pour ça aussi qu’il a donné des jours de congé. Pour reposer les têtes et se reposer physiquement, pour attaquer ces European Playoffs"

L'ancien défenseur du Cercle Bruges a ensuite parlé de ce qui a manqué aux Liégeois pour accrocher ce top 6. "Peut-être marquer un peu plus de buts, quand on voit le peu de nombre de buts qu’on marque et qu’on arrive à la 7ème place, en termes de ratio but, points pris je me demande si on n'est pas une des meilleures équipes d’Europe. Le plus important c’était surtout de retrouver l’identité du Standard, ce que le coach a parfaitement réussit à faire. C’est pour ça que les supporters ont été très contents, c’était ça aussi l’objectif principal".

Pour Silvio Proto, ce qui a manqué au Standard c'est un joueur qui fait la différence. "Un numéro 10 décisif ou un joueur qui fait la différence. La différence par rapport à Anderlecht, le match au Standard, Anderlecht n'en touche pas une, mais t’as un joueur comme Thorgan Hazard qui sort de sa boîte, qui fait un geste parfait et qui fait gagner le match. Et ça, malheureusement vous ne l’avez pas dans votre effectif. Cependant, on doit souligner la qualité des joueurs pour se défoncer sur le terrain, pour garder le zéro derrière".

L'entraîneur adjoint est aussi revenu sur les performances d'Ivan Leko tout au long de la saison. "C’est quelqu’un qui colle parfaitement au club, un passionné, avec une philosophie de travail énorme. Bravo à lui qui a du revoir sa philosophie d’entraîneur, de jeu, parce qu'il adore le jeu offensif, full pressing et bravo, parce que c’est compliqué d’aller contre ses principes, mais au final ça été le choix payant pour lui parce qu'arriver 7ème avec l’effectif qu’on a, qui est très jeune, avec des joueurs qui ont joué en U23 la saison dernière, qui ont fini derniers... Il a réussi à former un groupe, que cela soit au niveau du staff, des joueurs, on est dans notre bulle, sans écouter ce qu'il se passe à l’extérieur".

Après tout ce que t'as fait tu ne peux pas balayer ces playoffs

Kevin Sauvage pense qu'il y a quelque chose à aller chercher au bout de ces playoffs. "Après tout ce que t’as fait cette saison, tu ne peux pas balayer ces playoffs 2, ce serait un manque de respect pour eux-mêmes, mais aussi pour les supporters. Ils sont en tête, même s'il n'y a qu’un point entre les quatre premiers. Mais Gand l’a montré ces dernières années, certes, avec un effectif beaucoup plus étoffé et des moyens plus conséquents, mais il y a quand même moyen d’aller faire quelque chose et pourquoi pas s’offrir une ultime finale, celle que le club n'a pas eu en accédant aux champions playoffs. De la pire époque de l’histoire du club, on arrive à tirer quelque chose. C’est ça qui doit être la motivation du staff et des joueurs".

