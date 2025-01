Un 9 sur 9, une entrée dans le top 6, Ivan Leko célébré: "Je ne sais pas où est la limite du Standard, ils m’épatent"

Partager:

Le Standard a fait son entrée dans le top 6 ce week-end après sa victoire face à Dender. Les Rouches sont désormais sur un 9 sur 9 en championnat, une performance plus réalisée depuis le mois d'octobre 2023.

Après avoir enchaîné les matchs nuls et les défaites, le Standard vient de réaliser un 9 sur 9 en championnat. Cela n'était plus arrivé aux Rouches depuis le mois d'octobre... 2023, soit près d'un an et demi. Outre la victoire acquise sur le plus petit écart, et un penalty converti par Zeqiri dès la 3e minute, ce sont aussi les images de joie au coup de sifflet final qui ont cristallisé l'attention. Le nom d'Ivan Leko a même été scandé par la T3 des Rouches. "Elle ne l'a pas fait souvent, c'est un tournant. Ça veut dire beaucoup. C'est un gars qui a su s'asseoir sur ses principes, et ça lui a été droit au cœur ce qu'il s'est passé", souligne Kevin Sauvage, spécialiste du club liégeois.

"C'est justifié", ajoute Silvio Proto, "parce que je pense que dans la situation actuelle, quand tu vois les joueurs sauter sur le coach, tu vois que pour eux c'est comme s'ils se qualifiaient pour la Ligue des Champions", rejoint par Marc Delire, "rarement un entraineur a eu autant d'influence sur la manière de jouer de son équipe". Le top 6 Avec cette victoire, le Standard a fait son entrée dans le top 6 (avec un point de plus que Gand) avant deux déplacements au Cercle et puis à Westerlo (la suite du programme s'annonce plus compliquée avec un enchainement Genk - Club Bruges - Anderlecht - Union - Antwerp, soit les 5 équipes au-dessus du Standard au classement). "Je les voyais maximum à la 9e place, mais là avec les transferts, il faudra voir. Le déplacement au Cercle sera capital. Avec des joueurs qui sont capables d'aller tacler avec leur tête, je ne sais pas où est la limite. Ils m'épatent", note Marc Delire. Face à Dender, les Rouches ont également pu compter sur leur dernier renfort: Lazare, prêté par l'Union Saint-Gilloise. "C'est un joueur que j'adore, il a tellement à apporter dans l'équipe. Quand tu regardes Price, il n'y a pas photo entre les deux joueurs. Les matchs que j'ai vus, il n'était pas du tout dedans. Lazare a quelque chose en plus", explique Silvio Proto. "Ce qui n'a pas de prix, et je suis persuadé que ça joue: l'ambiance à Sclessin fait venir des joueurs. Quand tu joues, il y a l'argent, mais aussi le plaisir, et le plaisir, c'est à Sclessin que tu en prends le plus. Le Standard, s'il se maintient aujourd'hui, c'est grâce à son public", déclare même Marc Delire.