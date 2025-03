Un terrible coup dur: cet ancien joueur de Charleroi met un terme à sa carrière à 27 ans

Van Cleemput a commencé et terminé sa carrière de footballeur professionnel à Malines. En 2016, il a effectué ses débuts avec le KVM sous la direction de Yannick Ferrera. Lors de la saison 2015-2016, le défenseur a été prêté pour six mois au SK Heist, qui évoluait alors en 2e division, avant de rejoindre définitivement le noyau A du "Malinwa". En 2020, Van Cleemput a été transféré à Charleroi. Il est revenu à Malines l'été dernier.

Au total, Van Cleemput a joué plus d'une centaine de matchs en première division belge. Le KV Malines a partagé une vidéo sur les médias sociaux dans laquelle il a laissé Van Cleemput s'exprimer. "Chers supporters, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mais mon corps m'a tenu à l'écart pendant un certain temps et, pour cette raison, j'ai dû prendre une décision difficile. Mais la boucle est bouclée. J'arrête le football dans le club où tout a commencé. J'espère vous revoir bientôt dans les tribunes."