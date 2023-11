Yaya Touré quitte le Standard pour devenir adjoint de Roberto Mancini en Arabie saoudite

Au Moyen-Orient, Touré, qui a aussi porté le maillot de Beveren entre 2001 et 2004, retrouvera Mancini qui avait été son entraîneur à Manchester City entre 2010 et 2013. "Le Standard de Liège remercie Yaya pour sa contribution durant ces derniers mois et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle", a écrit le Standard dans son communiqué.

Yaya Touré a connu une grande carrière internationale en débutant à Beveren avant de rejoindre de plus grosses écuries comme l'AS Monaco, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Il compte 626 matches et 103 buts dans sa carrière en club et a décroché plusieurs trophées majeurs comme la Ligue des Champions, la Liga, la Premier League et la Coupe du monde des clubs.