"J'étais en caleçon, il était 2h du matin": le jour où Guardiola a débarqué chez Neymar en pleine nuit... pour boucler un transfert

Pep Guardiola venait alors de quitter le Barça et Neymar, encore à Santos, faisait tourner la tête des équipes européennes. Pour convaincre Neymar de le rejoindre au Bayern Munich, le Catalan n'a pas hésité à se rendre au Brésil. Et en pleine nuit, histoire de ne pas traîner. "Après avoir gagné le prix Puskás, mon père m’a appelé à 2 heures du matin. Je lui ai répondu, il m’a dit d’ouvrir la porte, j’étais en caleçon. Il y avait mon père, Pep Guardiola et le traducteur", raconte Neymar.

Alors âgé de 21 ans, Neymar a eu droit à un échange lunaire. Guardiola a sorti tous ses arguments pour tenter de le convaincre. "Pep m’a dit qu’il voulait me faire signer et m’emmener avec lui, quel que soit le club où il irait, qu’il ferait de moi le meilleur joueur du monde. Il me montre un papier, ouvre son ordinateur, me dit où je jouerais… Il m’a aussi dit qu’il changerait de nom si je ne marquais pas 60 buts par saison. Je lui ai dit… d’accord, mais avec quelle équipe ? Et il m’a dit qu’il ne pouvait pas encore le dire, mais je l’ai convaincu, il m’a dit qu’il signait avec le Bayern", a confirmé Neymar.

À lire aussi "Je lui ai appris": la folle anecdote de Neymar sur un de ses anciens coéquipiers

Le problème, c'est que cela n'a pas du tout payé. Neymar a finalement opté pour le FC Barcelone, avant de partir vers le PSG et de se diriger vers l'Arabie Saoudite puis de revenir au Brésil.