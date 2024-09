Allemagne: le Bayern enchaîne contre Fribourg avec la participation record de Müller

Après un but d'Harry Kane sur penalty en fin de première période (38e), le Bayern a fait le break grâce à son vétéran Thomas Müller.

L'attaquant est sorti du banc à l'heure jeu pour son 710e match sous les couleurs bavaroises, devenant ainsi le joueur ayant disputé le plus grand nombre de rencontres sous le maillot bavarois devant le gardien de but Sepp Maier.

A la 78e minute, il a récupéré un centre de Serge Gnabry avant d'éliminer un défenseur et de conclure du pied gauche pour assurer les Bavarois de leur succès.

"Je n'accorde pas plus d'importance que ça aux records, le plus important est qu'aujourd'hui j'ai pu marquer un très beau but, techniquement exceptionnel", a déclaré en souriant l'attaquant de 34 ans.