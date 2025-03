"Ça m'a empêché d'être sur le terrain": encore blessé, Neymar regarde son équipe se faire éliminer depuis le banc de touche

Sorti sur blessure lors du quart de finale face à Bragantino, Neymar a assisté à la défaite de Santos en demi-finale du championnat Paulista... depuis le banc de touche. Le meneur de jeu brésilien est touché à la cuisse gauche, et son entraîneur n'a pas voulu prendre de risque avec la superstar. "Il n'a pas pu participer. Ma demande était qu'il soit avec le groupe. Aujourd'hui, il a beaucoup souffert de ne pas pouvoir participer. La seule chose à laquelle on pensait était que le joueur ressentait un inconfort. Quand le joueur ressent quelque chose et que cela pourrait lui faire mal, je ne vais pas prendre de risque dans ce sens. Vous devez parler directement au joueur. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que Neymar ne se blesse pas. Il ressentait une gêne et n'était pas en mesure de donner le meilleur de lui-même". a confié Pedro Caixinha à la fin de la rencontre.

"Tout ce que je voulais c'était être sur le terrain"

L'ancien joueur du PSG s'est exprimé sur Instagram après la rencontre. "Tout ce que je voulais, c'était être sur le terrain aujourd'hui et aider mes coéquipiers d'une manière ou d'une autre. Mais jeudi, j'ai ressenti une gêne et cela m'a empêché d'être sur le terrain aujourd'hui (dimanche), nous avons fait un test ce matin et j'ai fini par le ressentir à nouveau. Malheureusement, cela fait partie du football... Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui, mais nous reviendrons encore plus forts pour nous battre pour nos objectifs".