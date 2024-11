Carnet rose chez les Diables Rouges: Yannick Carrasco va devenir papa pour la deuxième fois

Yannick Carrasco et sa compagne, Noémie Happart, ont annoncé hier la naissance à venir de leur deuxième enfant. Le couple avait déjà accueilli un premier fils, un petit Naël, qui est né en 2022. Sur Instagram, le couple a désormais le plaisir de divulguer la naissance prochaine d'un nouveau bébé.

"Nos cœurs inondés de bonheur à l’idée d’accueillir très prochainement un nouveau petit miracle. Soon to be 4", a écrit l'ancienne Miss Belgique, gagnante en 2013, sur son compte Instagram. Yannick Carrasco, blessé, n'a pas été repris par Domenico Tedesco pour les deux prochains matchs des Diables Rouges en Ligue des Nations. Mais il totalise déjà 78 apparitions sous la vareuse de l'équipe nationale.