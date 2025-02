"Ce sont tous des charlatans": Roy Keane détruit les joueurs de Manchester United

Face à cette situation plus que préoccupante, certains anciens joueurs du club s'inquiètent et n'hésitent pas à le faire savoir. C'est notamment le cas de Roy Keane, légende du club.

Dans l'émission The Overlap, il a commencé par déclarer : "L'esprit combatif, la vitesse et la qualité du jeu me manquent". Il y a deux semaines, les Red Devils ont difficilement arraché un nul face à Everton (2-2). Et alors que les joueurs ont plongé dans l'euphorie après le but de l'égalisation, cette attitude a véritablement révolté Roy Keane.

"Ils font match nul à Everton et agissent comme s'ils avaient gagné une coupe. C'est vraiment bizarre. Les fans aussi. Je vois parfois des supporters chanter pour Bruno Fernandes. Mais les joueurs sont tous des charlatans", a-t-il déclaré.

Et alors que Ian Wright, ancien attaquant d'Arsenal, a tenté de le calmer, Keane a ajouté : "Tu devrais t'asseoir pour l'un de ses matchs. Il fait juste semblant d'exercer une pression. Ils sont quinzièmes, mais il est leur sauveur ? Louez le Seigneur".

Le 9 mars, Manchester United accueillera Arsenal dans un match qui s'annonce particulièrement chaud.