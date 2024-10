C'est officiel: l'Angleterre tient son nouveau sélectionneur

L'Allemand Thomas Tuchel (51 ans), ancien entraîneur du Paris SG, de Chelsea et du Bayern Munich notamment, sera le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre à partir du 1er janvier 2025, a annoncé mercredi la fédération des vice-champions d'Europe en titre.

Le successeur de Gareth Southgate, en poste de 2016 à 2024, et de Lee Carsley, dont l'intérim est prolongé jusqu'au rassemblement de novembre inclus, deviendra le troisième sélectionneur étranger de l'histoire des "Three Lions" après le Suédois Sven-Goran Eriksson (2001-2006) et l'Italien Fabio Capello (2007-2012).