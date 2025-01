Copa del Rey: sans Thibaut Courtois, le Real Madrid déroule et file en 8e de finale

Le Real Madrid s'est facilement qualifié lundi pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey, la coupe d'Espagne. Le Real s'est imposé 0-5 sur le terrain du Deportivo Minera, une équipe de quarième division. Thibaut Courtois a été laissé au repos par l'entraîneur Carlo Ancelotti et ne figurait pas dans le groupe de la journée.

Federico Valverde (5e) et Eduardo Camavinga (13e) ont donné une double avance dès le premier quart d'heure. Arda Guler (28e) a creusé l'écart à 0-3 avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, la tension est retombée et Luka Modric (55e) a inscrit un quatrième but. Arda Guler (88e) a donné le coup de grâce au score final.