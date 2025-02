Coupe du Roi: le Real Madrid à l'assaut d'Anoeta sans certaines de ses stars

En général, il n’est pas trop plaisant pour les visiteurs de se rendre au stade d’Anoeta, plus commercialement appelé « Reale Arena », le repère de la Real Sociedad. Réputé extrêmement chaud, surtout dans les matchs importants, ce stade a le pouvoir de galvaniser ses joueurs et de mettre de la pression sur l’adversaire.

Si les Basques ne sont pas infaillibles dans leur stade en Liga cette saison (10e du championnat « à domicile » avec 6 victoires, 2 partages et 5 défaites en 13 matches), cela se passe mieux en Europa League avec 4 victoires en 5 rencontres (et une seule défaite contre… le Sporting d’Anderlecht). Toutes compétitions confondues, ils sont sur une série de 5 victoires d’affilée à la maison. Méfiance donc pour les Merengues qui devront aussi surveiller les nombreux talents offensifs de l’adversaire comme le Japonais Take Kubo (qui est passé par le Real) ou encore l’international espagnol et capitaine du club Mikel Oyarzabal pour ne citer qu’eux.