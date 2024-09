"The Crying One": l'incroyable chambrage du Galatasaray après avoir battu l'équipe de José Mourinho

Avec un but de Dries Mertens, Galatasaray s'est imposé 1-3 face à son rival et concurrent direct pour le titre Fenerbahce lors de la 6e journée de Süper Lig turque samedi. Galatasaray est seul en tête du classement avec 18 points pris sur 18 possibles.

Mertens et ses coéquipiers ont pris l'avantage après 20 minutes et un but contre son camp du gardien Dominik Livakovic. L'ancien attaquant des Diables Rouges a rapidement fait le break (28e), battant Livakovic d'un lob après avoir été lancé en profondeur par Victor Osimhen (ex-Charleroi).

En deuxième période, Gabriel Sara a marqué le troisième but de Galatasaray (59e) et Edin Dzeko a réduit l'écart sur pénalty (63e). Mertens a joué 75 minutes et Michy Batshuayi est resté sur le banc durant l'entièreté de la rencontre. Fenerbahce, qui recevra jeudi l'Union Saint-Gilloise pour la première journée de la phase de ligue de l'Europa League, a concédé sa première défaite de la saison.