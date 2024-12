De la provocation, une bonne ouverture: Jérémy Doku s'offre une belle passe décisive contre Everton

Jérémy Doku était titulaire, ce jeudi soir, lors du Boxing Day anglais. Le joueur de Manchester City a même donné une passe décisive contre Everton, alors que son club, Manchester City, cherchait à s'imposer pour mettre fin à sa série de mauvais résultats.

La rencontre avait bien débuté pour les Skyblues, avec l'ouverture du score de Bernardo Silva sur une frappe contrée à la 14ème minute. À la base, on retrouve un certain Jérémy Doku, auteur d'une belle ouverture pour donner sa quatrième passe décisive de la saison. Un bon moyen de marquer des points dans le cœur de Pep Guardiola et des supporters.

Malheureusement pour lui, City n'a pu faire mieux qu'un partage, 1-1.