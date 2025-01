Deux buts, deux passes décisives: le festival de Jérémy Doku en FA Cup

Les Citizens ont très vite ouvert le score dès la 8e minute de jeu, sur un but de Doku. Divin Mubama (20e, 2-0) et Nico O'Reilly (43e, 3-0), sur un assist du Diable Rouge, alourdissaient la marque pour conclure la première période.

En deuxième période, Jack Grealish marquait son premier but de la saison (49e, 4-0) et James McAtee (62e) profitait du 2e assist de la soirée de Jérémy Doku pour porter le score à 5-0. Après ses deux passes décisives, le Belge inscrivait son second but de la soirée sur penalty (69e, 6-0). Les Skyblues ne s'arrêtaient pas là, puisque James McAtee (72 et 81e), auteur d'un triplé, scellait le score de la rencontre (8-0).