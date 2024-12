Deux buts en deux minutes, un assist pour Openda: le Bayern Munich écrase Leipzig en Bundesliga

Le Bayern Munich a largement dominé (5-1) Leipzig lors du choc de la 15e journée du championnat d'Allemagne. Arthur Vermeeren et Loïs Openda étaient titulaires et le buteur belge a délivré une jolie passe décisive.

Le début de la rencontre a été fulminant avec le but d'ouverture de Jamal Musiala (1re, 1-0) et l'égalisation de Benjamin Sesko après un très joli travail d'Openda qui a subtilement déposé Kim Min-jae avant de servir le Slovène (2e, 1-1).

Après ce 1-1 le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, le Bayern a pris le contrôle total du choc. Konrad Laimer (25e, 2-1) et Joshua Kimmich (36e, 3-1) ont concrétisé cette supériorité soulignée par les chiffres: 75% de possession de balle et 10 tirs cadrés contre un seul pour Leipzig, qui a longuement attendu pour avoir une deuxième possibilité de but (62e).