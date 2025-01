Drôle d'image en France: Jürgen Klopp aperçu dans les tribunes d'un club... de D2

Le technicien allemand Jürgen Klopp, nouveau directeur mondial du football de Red Bull, actionnaire minoritaire du club de deuxième division française, le Paris FC, avec la famille Arnault, assiste à la rencontre entre le club et Amiens samedi à Paris lors de la 18e journée.

L'ancien entraîneur de Liverpool, qui a pris ses fonctions au sein du groupe de la boisson énergisante, est arrivé au stade Charléty un quart d'heure avant le coup d'envoi de la partie, a constaté un journaliste de l'AFP. Il est apparu en tribune présidentielle tout sourire, quelques minutes avant le coup d'envoi, se prêtant volontiers à de nombreux selfies, aux côtés de Pierre Ferracci, le président du club parisien, qui a revendu le PFC à la famille Arnault et à Red Bull. Antoine Arnault, nouvel homme fort du club et Rai, ancienne gloire du Paris SG, désormais conseiller et ambassadeur du PFC, sont également en tribune.

De même que l'ex-président du PSG Michel Denisot et l'ancien buteur allemand Mario Gomez, membres du conseil d'administration du club. Le Paris FC, qui reste sur deux revers consécutifs en Ligue 2, doit se relancer contre Amiens samedi afin de mettre la pression sur l'actuel leader, Lorient, également en quête de rebond lors de la réception de Metz.