Du lourd des deux côtés: découvrez les adversaires potentiels de l'Union et d'Anderlecht en Europa League

Anderlecht s'était mis sur un nuage avec son début de campagne. Les Mauves avaient commencé avec trois victoires contre Ferencvaros (2-1), la Real Sociedad (1-2) et Ludogorets (2-0) et ont partagé au RFS (1-1) et face à Porto (2-2). Après une nouvelle victoire contre le Slavia Prague (1-2), David Hubert et ses hommes avaient presque assuré leur place dans le top huit, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Mais le début d'année 2025 n'aura pas été dans le sens des Anderlechtois qui ont subi une première défaite contre le Viktoria Plzen (2-0) avant d'enchaîner avec un second revers 3-4 contre Hoffenheim, qui a définitivement écarté le RSCA du top 8.

Dixième, Anderlecht a terminé avec le même nombre de points (14) que les Rangers de Philippe Clement, 8es et qui sont qualifiés pour les huitièmes grâce à une meilleure différence de buts. En barrages, le Sporting affrontera Twente ou Fenerbahçe, respectivement 23e (10pts) et 24e (10pts) du classement.

Ces mêmes Rangers ont infligé à l'Union une troisième défaite dans cette phase de ligue. L'USG avait très mal débuté son parcours européen après des défaites contre Fenerbahçe (2-1) et Midtjylland (1-0) ainsi que des partages contre Bodo/Glimt (0-0) et l'AS Roma (1-1). Cependant, à la mi-novembre, la dynamique a complètement changé et les Unionistes ont enregistré trois victoires consécutives contre Twente (0-1), Nice (2-1) et Braga (2-1).

Les hommes de Sébastien Pocognoli ont terminé avec 11 points et une 21e place. Ils joueront les Roumains du FCSB ou les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam, 11e (14pts) et 12e (13pts) du classement, en barrages. Les matchs aller se dérouleront le jeudi 13 février alors que les rencontres retour auront lieu une semaine plus tard. Les huitièmes de finale, dont le tirage au sort aura lieu le 21 février, sont prévus pour le 6 et le 13 mars.