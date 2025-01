Une énorme claque: Anderlecht prend l'eau et s'écroule complètement en Europa League

Anderlecht devra disputer les barrages de l'Europa League après sa défaite 3-4 contre Hoffenheim lors de la 8e et dernière journée de la phase de ligue jeudi. Un résultat qui éjecte les Anderlechtois, 10e avec 14 pts, du top 8 lors de cette ultime journée. Twente ou Fenerbahce sera l'adversaire des Bruxellois pour une place en huitièmes de finale.

Le Sporting a maintenu la défense allemande sous pression et a été récompensé peu après le premier quart d'heure. Lancé en profondeur et à la limite du hors-jeu, Vazquez s'est joué de son défenseur avant de décocher une frappe enroulée du pied gauche en pleine lucarne (18e, 1-0).

Une semaine après avoir manqué une première occasion de se qualifier à Plzen, Anderlecht a cette fois mieux entamé les débats face à une équipe d'Hoffenheim qui pouvait encore espérer atteindre le top 24 et les barrages. Il n'a fallu que 82 secondes au RSCA pour se créer sa première occasion mais Luiz Vazquez n'a pas cadré sur un centre de Francis Amuzu (2e).

Ce but a marqué le début de 10 minutes d'enfer pour les Mauves qui ont encaissé deux nouveaux buts. David Mokwa a d'abord bien suivi une frappe de Max Moerstedt repoussée par Kikkenborg (59e, 1-3) puis Adam Hlozek a profité de la passivité de la défense anderlechtoise pour creuser l'écart (65e, 1-4).

Groggy par ce but égalisateur, Anderlecht n'a pas débuté la seconde période de la meilleure des manières. Dennis Geiger a profité d'une perte de balle de Ludwig Augustinsson pour décaler Bischof. Le futur joueur du Bayern Munich n'a laissé aucune chance à Mads Kikkenborg (54e, 1-2).

Le Lotto Park, à guichets fermés, a failli bondir une deuxième fois sur une frappe à distance de Yari Verschaeren qui s'est écrasée sur le poteau (25e). Peu à son affaire et rarement présent dans le rectangle adverse, Hoffenheim a profité d'une phase arrêtée pour recoller au score. Robin Hranac a prolongé un corner de Tom Bischof et sa tête a été déviée au fond de ses propres filets par Killian Sardella (41e, 1-1).

Hoffenheim n'était pas cependant pas à l'abri et Keisuke Goto a redonné un peu d'espoir aux Mauves. Le Japonais, monté quelques secondes plus tôt à la place de Vazquez, a réduit l'écart en glissant le cuir sous les jambes de Luca Philipp (79e, 2-4). Poussés par leur public, les joueurs de David Hubert ont poursuivi leur folle remontée sur une frappe lointaine d'Augustinsson (88e, 3-4). Le RSCA s'est alors installé dans le camp allemand mais n'est pas parvenu à inscrire le but égalisateur dans les sept minutes de temps additionnel.

Anderlecht devra donc jouer les barrages prévus les 13 et 20 février prochain contre Twente ou Fenerbahce, qui ont terminé respectivement 23e et 24e. Le tirage au sort est prévu vendredi à 13h00.