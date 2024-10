Equipe de France: Konaté regagne du terrain

Chez les "Reds", il a aussi repris son ascension.

Konaté avait mal fini la saison dernière sous Jürgen Klopp, perdant sa place. Il a démarré le nouvelle sur le banc avec Arne Slot. Mais le Néerlandais l'a remis en selle dès la mi-temps du premier match de Premier League contre Ipswich, en sortant Jarell Quansah à la pause.

Depuis, il est redevenu un des hommes forts des Reds aux côtés de Virgil van Dijk.

Konaté "a tout les outils pour devenir un défenseur central de top niveau", assure l'ancien international anglais Micah Richards sur la BBC. "Il est très bon dans les airs, et sur coups de pieds arrêtés offensifs quand il a la liberté de monter, grâce à sa carrure".

- Meilleur "sapeur" -

Redevenu titulaire en Bleu aussi pour la défaite contre l'Italie (3-1) en septembre à Paris, en duo avec Saliba, il a retrouvé le banc pour la victoire contre la Belgique (2-0).

Contre Israël, il a connu sa 18e sélection (0 but) et disputé un match sérieux face à une équipe assez inoffensive, qui n'a marqué que sur un temps faible de... Saliba, peu aidé par Théo Hernandez.

L'ancien du Paris FC espère enchaîner contre les "Diables Rouges", où Didier Deschamps pourrait vouloir donner du temps de jeu à Wesley Fofana.

Konaté n'a pas participé à l'opposition de fin d'entraînement samedi à Clairefontaine, mais est parfaitement disponible pour cette 4e journée de Ligue des nations.

Il est aussi candidat au titre de meilleur "sapeur" des Bleus, dans une farouche concurrence avec notamment Jules Koundé ou Marcus Thuram.

Le côté "fashion week", "Ibou" trouve ça "amusant. Jules, je lui ai toujours dit: +Je suis là pour te concurrencer et ça va être la guerre entre toi et moi !+ On sait pourquoi on vient, on est focalisés sur le football, mais lui et moi et tous les joueurs on aime énormément la mode, porter des pièces cools".

Sa cagoule fermée vert troll fluo du premier jour du rassemblement lui a permis de marquer des points, dans ce domaine-là aussi.