Equipe de France: Zaïre-Emery, un nouveau prodige en Bleu

Et voilà la nouvelle pépite du football français. Comme attendu, Didier Deschamps a appelé jeudi Warren Zaïre-Emery (17 ans) en Bleu, où il pourrait devenir le plus jeune international depuis 1911 lors des matches contre Gibraltar ou la Grèce.

"Ce qu'il est capable de réaliser à son jeune âge démontre une maturité bien affirmée à plus de 17 ans. Tout va très vite pour lui mais il peut assumer", a ajouté "DD".

"S'il est là c'est qu'il a tout, à partir du moment où il le fait au PSG, j'estime qu'il a le potentiel pour le faire au niveau international", a poursuivi Deschamps.

S'il joue contre le modeste Gibraltar à l'Allianz Riviera de Nice, Zaïre-Emery, 17 ans huit mois et 11 jours, deviendra le plus jeune international français depuis Félix Vial, qui avait 17 ans deux mois et 15 jours quand il a affronté le Luxembourg le 29 octobre 1911 (victoire 4-1) - et qui est mort à 20 ans en 1915 pendant la Première Guerre Mondiale...