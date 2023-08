Espagne: le Real Madrid mise sur Kepa pour remplacer Courtois, blessé

"Le Real Madrid et le Chelsea FC ont donné leur accord pour le prêt du joueur Kepa Arrizabalaga (...) jusqu'au 30 juin 2024", a annoncé lundi le club merengue dans un communiqué.

Le Real Madrid a choisi Kepa Arrizabalaga, gardien espagnol de Chelsea, pour pallier l'absence du Belge Thibaut Courtois, blessé au genou gauche et indisponible pour plusieurs mois.

Le gardien de Chelsea, qui était proche d'un transfert au Bayern Munich, vient remplacer Courtois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche jeudi. Le Belge devrait manquer au moins six mois de compétition.

La veille, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti avait affirmé qu'il avait "une confiance totale" en son jeune portier, et que le club ne cherchait pas à recruter un autre gardien titulaire. Mais Kepa devrait, sans aucun doute, être le numéro 1.

L'ancien gardien de l'Athletic Bilbao, âgé de 28 ans, avait failli signer au Real en 2018 mais l'entraîneur de l'époque, Zinédine Zidane, avait estimé qu'il n'avait "pas besoin d'un gardien de but".

Six mois plus tard, Kepa est devenu le gardien le plus cher de l'histoire, lorsque Chelsea a payé sa clause libératoire de 80 millions d'euros à l'Athletic Bilbao. Il dépassait alors les 72,5 millions payés par Liverpool à l'AS Rome pour le Brésilien Alisson Becker.

Chez les Blues, il a débuté comme titulaire avant d'être relégué sur le banc de touche après l'arrivée du Sénégalais Edouard Mendy, puis de retrouver sa place de titulaire en deuxième partie de saison dernière.

- Statut international -

Grâce à ses bonnes performances en club et à cette place de titulaire, parfois même accompagnée du brassard de capitaine des Blues, le Basque a retrouvé la sélection espagnole en mars dernier, avant de remporter la Ligue des Nations en juin. Il n'avait plus été sélectionné depuis 2020, après avoir fait ses débuts avec la Roja en 2017 à 22 ans.

En cinq ans à Chelsea, Kepa a remporté une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d'Europe et une Ligue Europa.

Il a réagi à son transfert en postant sur son compte Instagram le message de bienvenue publié par le club madrilène sur le même réseau social.

De retour en Espagne, le nouveau gardien des Merengue sera présenté mardi à la presse au centre d'entraînement du club.