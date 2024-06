Euro-2024/France: Maignan en impose

"C'est plus facile quand on a un gardien qui nous dirige, qui ne fait que nous parler du début jusqu'à la fin", raconte William Saliba.

Aucun but encaissé, des parades décisives aux moments cruciaux, Mike Maignan réussit son début d'Euro-2024 pour sa première grande compétition en tant que gardien numéro un de l'équipe de France, où il impose son autorité de la voix et du geste.

Avec Maignan, "on a bien défendu, on a été bons aussi sur les ballons aériens. On sait ce qu'on doit faire, ça fait du bien d'avoir un leader comme ça derrière nous, surtout pour un joueur comme moi qui débute sur une compétition comme ça", poursuit le défenseur, aligné en charnière centrale au côté de Dayot Upamecano.

Le dernier rempart de l'AC Milan découvre comme Saliba le rôle de titulaire dans un tournoi majeur, après 13 années de règne d'Hugo Lloris, toujours recordman de sélections (145 capes).

"C'est une immense fierté de remplacer Hugo qui est une légende, il m'a dit les bons mots quand il est parti", raconte Maignan (18 sélections) dans l'émission Téléfoot. "Je dois continuer sur la lancée des gardiens de l'équipe de France".