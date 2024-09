Europa League: Anderlecht entame sa saison européenne par un succès face à Ferencvaros

Une frayeur sur la fin

À domicile, les Mauves avaient la rencontre en main sans pour autant être réellement proches d'ouvrir le score. Kasper Dolberg (6e) et Samuel Edozie (8e, 25e) se procuraient de belles possibilités.

Il aura fallu attendre la 61ème minute pour voir les Mauves faire la différence, grâce à Yari Verschaeren. Cinq minutes plus tard, Dolberg doublait la mise sur penalty. Alors qu'ils se dirigeaient vers une victoire tranquille, les joueurs d'Anderlecht étaient soudainement réduits à 10, après l'exclusion d'Angulo à la 81ème minute, lui qui aura pris deux cartons jaunes en trois minutes seulement.

De quoi relancer un peu les Hongrois. Traoré faisait alors 2-1 à la 86ème minute pour faire douter Anderlecht. Heureusement pour David Hubert et ses hommes, le score ne bougeait plus. Anderlecht s'offre d'entrée une victoire et trois points importants dans la course aux huitièmes de finale. La semaine prochaine, ils se déplaceront à la Real Sociedad (3 octobre, 18h45)