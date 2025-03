Fausses rumeurs, mise à l'écart brutale, un joueur "paresseux": Romelu Lukaku dézingue son ancien club

On s'en souvient, entre Romelu Lukaku et Chelsea, la mayonnaise n'a jamais pris. Après un premier passage à 18 ans marqué par une succession de prêts, Lukaku revenait 10 ans plus tard après une saison tonitruante à l'Inter Milan.Mais une nouvelle fois, cela n'a pas fonctionné, alors que ce transfert a provoqué un raz-de-marée en Italie, où l'on considérait le Belge comme un traître pour avoir quitté l'Inter aussi rapidement.

Il parle aussi de sa mise à l'écart du projet de Chelsea. "Je n’étais pas seul à Chelsea, Aubameyang et Zyiech étaient également hors du projet. Ils nous ont fait nous changer dans le vestiaire des jeunes. C’est du business, le club vous dit qu’il ne veut plus de vous et souvent aussi où vous finirez. Mais si c’est vous qui voulez partir, vous ne pouvez pas le faire. Les entreprises ont des relations avec la presse et elles vous causent des ennuis, elles vous font passer pour une personne que vous n’êtes pas", regrette même l'attaquant belge.

Désormais à Naples, Big Rom culmine cette saison à 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, et son équipe joue actuellement le titre, en concurrence directe avec... l'Inter.