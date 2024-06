Foot: Paulo Fonseca de retour en Italie, à l'AC Milan

Le Milan, dont le 19e titre de champion remonte à 2022, a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupes en terminant troisième, derrière Dortmund et le Paris SG.

Il a sombré en avril, avec une élimination en quarts de finale de Ligue Europa face à la Roma après deux défaites (1-0 à San Siro et 2-1 au Stade olympique) et un revers dans le derby face à l'Inter (2-1), synonyme de 20e sacre pour son grand rival.

Fonseca va devoir convaincre les tifosi milanais qui espéraient un entraîneur d'un plus grand standing: s'il a remporté trois titres de champion d'Ukraine avec le Shakhtar Donetsk entre 2016 et 2019, il court depuis après un trophée, que ce soit avec l'AS Rome (5e, puis 7e de Serie A) et Lille (5e, puis 4e de Ligue 1).