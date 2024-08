Foot: Thierry Henry dit adieu aux Espoirs juste après l'argent olympique

La décision de l'ancien champion du monde 1998 n'est à proprement pas une surprise tant son mandat, débuté à l'été 2023 et qui était censé prendre fin en juin 2025 après l'Euro, semblait balisé par l'échéance olympique. En parvenant à glaner une médaille d'argent, quarante ans après l'or obtenu par les Tricolores aux Jeux de Los Angeles, le natif des Ulis a remporté son pari et peut désormais s'orienter vers d'autres défis.

Sa capacité à faire d'un groupe hétéroclite un candidat à la victoire, seulement stoppé en finale par l'Espagne (5-3 a.p.), a forcé le respect et lui a offert ses premiers lauriers dans son nouveau costume de technicien, après des expériences sans relief et loin d'être convaincantes à Monaco (2018-2019) et à Montréal (2019-2021).

Rien n'a pourtant été facile pour Henry (47 ans), qui a dû passer des mois à négocier avec les clubs pour les convaincre de libérer des joueurs pour une compétition ne figurant pas dans le calendrier Fifa.

- Meneur de "fous" -

L'ex-légende d'Arsenal a essuyé nombre de refus, l'obligeant à se passer de plusieurs éléments qui faisaient partie de sa liste rêvée (Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Khephren Thuram, Mathys Tel, Lucas chevalier, Leny Yoro...). Il a attaqué le tournoi avec un groupe sans aucune référence et comme leaders deux joueurs de plus de 23 ans rattrapés in extremis par le col: Alexandre Lacazette (33 ans), à l'histoire tourmentée en bleu, et Jean-Philippe Mateta (28 ans), sorti des radars du football français depuis son exil en 2018 en Allemagne puis en Angleterre.