Foot/PSG: Hugo Ekitike prêté à l'Eintracht Francfort

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et Axel Hellmann, dirigeant du club allemand, ont géré directement les négociations depuis Doha où se tenait une réunion de l'Association européenne des clubs (ECA), dirigée par le président du PSG, selon cette source.

L'Eintracht Francfort, actuel 6e de Bundesliga, et le PSG ont officialisé ce prêt jeudi en début de soirée.

Arrivé au PSG à l'été 2022 et très peu utilisé, l'attaquant de 21 ans n'a plus joué depuis le 12 août et la 1re journée de Ligue 1 face à Lorient (0-0). Il cumule 4 buts et 4 passes décisives en 33 matches.