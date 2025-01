La galère continue pour Dani Olmo: le Barça vend des loges VIP pour inscrire sa star.. mais se fait recaler par la Liga

En cause ? La règle des 1:1 imposée en Espagne. Un club ne peut ainsi investir plus d'argent que ce qu'il a perçu, pour éviter les endettements. Ce n'était pas le cas du Barça, qui a donc tenté le tout pour le tout. Vendredi, la direction a ainsi vendu les droits d'exploitation de quelques loges VIP du club, touchant 28 millions d'euros dans l'opération. Suffisant, en théorie, pour combler le manque financier qui prive leurs deux joueurs de temps de jeu.

La situation autour de Dani Olmo et Pau Victor continue de faire parler en Espagne. Depuis le 1er janvier, les deux hommes ne peuvent plus jouer pour leur club. La raison est simple: le Barça ne répond pas aux conditions financières de la Liga, qui a donc désinscrit ces deux joueurs. Les conditions financières devaient être réunies le 31 décembre, mais ce ne fut pas le cas.

Mais la Liga, qui a bien reçu ces documents liés à la vente des loges, continue de fermer la porte à une inscription d'Olmo et Victor, comme la fédération espagnole. L'envoi de ces documents au-delà des délais impartis n'est pas acceptable pour eux et ils considèrent donc que le Barça n'a pas le droit d'enregistrer les deux hommes pour la deuxième moitié de la saison. La situation reste donc très tendue et en Catalogne, on craint que Dani Olmo ne perde patience, lui qui pourrait, si la situation perdure, s'engager presque librement où il le souhaite.

Selon Fabrizio Romano, le Barça pourrait porter l'affaire en justice pour obtenir gain de cause.