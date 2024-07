"Il joue pas mal, hein": fan des Diables Rouges, Remco Evenepoel déclare sa flamme à Kevin De Bruyne

Remco Evenepoel est, on le sait, un grand amateur de football. Passé par Anderlecht pendant des années, le coureur belge n'a pas caché qu'il admirait particulièrement deux Diables Rouges.

Entre grands sportifs belges, on sait se reconnaître. Remco Evenepoel, qui dispute en ce moment son tout premier Tour de France, a ainsi avoué être un grand fan de deux Diables Rouges, dont il suit régulièrement les exploits, dans une interview accordée à La Dernière Heure. Une interview dans laquelle il revient sur sa consommation de l'offre sportive, lui qui doit parfois sacrifier certaines de ses passions pour rester concentré sur sa carrière dans le vélo.

"J'apprécie particulièrement De Bruyne"

L'occasion, tout de même, de voir quelques performances de certaines de nos stars. Deux hommes, dont un seul était présent en Allemagne, ont une place à part dans le cœur du supporter qu'est Remco Evenepoel. "Aujourd'hui, j'apprécie particulièrement Kevin De Bruyne. Il joue pas mal, hein", a plaisanté Evenepoel, visiblement sous le charme. "J'aime bien le voir évoluer quand il est au top de ses possibilités. Je suis aussi admiratif de ce que fait Thibaut Courtois. J'ai pu le rencontrer à Madrid, le jour de ma victoire à la Vuelta, et on a bien sympathisé. Quand j'ai l'occasion d'aller le voir jouer, j'y vais", a ensuite détaillé le coureur de 24 ans.

Selon lui, il ne faut pas l'imaginer s'extasier devant un match de l'équipe nationale. Remco Evenepoel sait se contenir. "Bien sûr, je suis très content s'ils marquent mais je ne vais pas en faire une maladie s'ils loupent le coche ou si on leur refuse un but, comme c'est arrivé au début de l'Euro. Puis, je n'allais quand même pas me rouler par terre alors que les Diables n'en étaient encore qu'au premier tour, hein ! C'est dommage qu'ils aient été éliminés par des Français très réalistes", a-t-il sobrement analysé.

Le talent qui valide le talent. La boucle est bouclée !