Il pourrait rapporter près de 2 milliards d'euros au club: le Barça signe un énorme contrat avec son équipementier

Nike fabrique le maillot et les autres tenues du club catalan depuis 1998, et l'accord précédent devait expirer en 2028. "Barcelone et Nike, deux marques de premier plan dans l'industrie du sport, sont heureux d'annoncer un nouveau départ avec un accord de partenariat pluriannuel, effectif à partir de cette saison", a écrit le Barça dans un communiqué. Le FC Barcelone n'a pas révélé la durée de l'accord ni son montant, mais, selon des articles de presse, celui-ci pourrait rapporter au club 1,7 milliard d'euros et s'allongerait jusqu'en 2038.

À lire aussi Robert Lewandowski a les pieds dans l'eau après les intempéries à Barcelone

Le club espagnol avait tenté de mettre fin à son précédent contrat avec Nike au début de l'année, mais en avait été empêché en juillet par un tribunal espagnol spécialisé dans le droit commercial. Le FC Barcelone connaît des difficultés financières depuis plusieurs saisons et a vendu en 2022 25% de ses droits TV pour les 25 prochaines années au fonds d'investissement américain Sixth Street.