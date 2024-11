Ils ont confondu... les pieds des deux joueurs: l'énorme boulette de la VAR qui prive le Barça d'un but contre la Sociedad

Les Catalans, qui restent leaders avec six points d'avance sur le Real Madrid (avec un match de plus), ont subi la domination de leurs adversaires tout au long du match et n'ont pas pu remonter le handicap d'un but inscrit à la 33e minute par Sheraldo Becker. Privés de Lamine Yamal, blessé et qui a suivi la rencontre depuis les tribunes, le Barça n'a pas trouvé la faille dans la cuirasse des Basques qui se sont créé de nombreuses occasions et remontent à la 8e place.

C'est pourtant Robert Lewandowski qui a ouvert le score à la 13e minute mais son but a été refusé pour hors-jeu d'un tout petit bout de pied. "C'était la mauvaise décision assurément mais nous devons l'accepter", a déploré Hansi Flick, l'entraineur du Barça, après le match. "L'arbitre, ce n'était pas de sa faute, l'erreur est humaine mais aujourd'hui c'était une grosse erreur".