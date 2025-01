"J'ai eu l'honneur de jouer avec lui": les magnifiques éloges de Thomas Meunier pour l'un de ses anciens coéquipiers

Après le PSG, le Borussia Dortmund et Trabzonspor, Thomas Meunier a choisi de poursuivre sa carrière du côté de Lille. Et alors qu'il connaît bien ce championnat, le défenseur est revenu sur ses années à Paris dans une interview pour Winamax.

Il a également raconté ses souvenirs d'enfance et les joueurs qu'il préférait regarder à la télévision. "Je ne regardais pas Cafu. Je n'ai jamais allumé la télé en me disant 'Je veux voir Cafu. Je veux le voir mettre un tacle le long de la ligne'. Ok, respect Cafu. C'est probablement le meilleur latéral droit de tous les temps. Mais je ne regardais pas les matchs de foot pour lui. Je regardais les Rivaldo, Ronaldo, Wayne Rooney, (...) tous ces mecs qui avaient un truc en plus. Et Neymar avait tout (...)."

De magnifiques compliments qui ne manqueront pas de faire plaisir au Brésilien.