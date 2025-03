"Je pars content": le Premier ministre croate chambre Emmanuel Macron après la défaite des Bleus

Les Bleus n'ont pas passé une bonne soirée, hier, contre la Croatie. L'équipe française s'est incliné 2-0 en quart de finale de la Ligue des Nations, avant le match retour prévu dimanche soir. Une contre-performance qui fait réagir, en France comme en Croatie. Et ce, jusqu'au sommet de l'État !

Ainsi, lors du Conseil Européen, Emmanuel Macron s'est présenté face aux médias peu de temps après le coup de sifflet final. Il a tenu à saluer Andrej Plenkovic, son homologue croate, fier de sa victoire. "Merci, Andrej et bravo ! Le Premier ministre de la Croatie part et il vient de battre l’équipe de France de football avec son équipe. Oui, tu peux partir", a plaisanté le Français. "Je pars content", a répondu Plenkovic avec un certain humour.

Un petit chambrage en règle.