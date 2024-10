"Je pourrais recommencer": à 48 ans, Francesco Totti envisage sérieusement de sortir de sa retraite

Francesco Totti, ancienne superstar du football italien, a révélé qu'il envisageait très sérieusement de sortir de sa retraite et de reprendre place sur les terrains dans les prochaines semaines.

C'est l'une des plus grandes légendes du football italien. Francesco Totti, qui a joué toute sa carrière sous le maillot de l'AS Roma entre 1993 et 2017, pourrait finalement sortir de sa retraite. C'est ce que l'attaquant a reconnu dans une interview accordée alors qu'il participait à un tournoi de padel en Floride. L'ancienne star romaine aurait même quelques pistes sérieuses et pourrait donc renfiler ses crampons, à l'âge de 48 ans.

"Je pourrais recommencer à jouer", avait déclaré Totti il y a une semaine maintenant. Mais si tout le monde s'attendait à ce qu'il s'agisse d'ironie, l'Italien a finalement confirmé son intention il y a quelques heures de cela. "Ce n'était pas une blague. Je prends ça au sérieux. On verra comment réagit la tête et surtout le corps. Pour la tête, j’ai déjà la réponse. Qui sait ce qui peut se passer la saison prochaine ?", a-t-il déclaré dans la Gazzetta dello Sport.