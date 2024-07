"Je vais donner ma vie pour ce club": Mbappé réalise "son rêve" et enflamme Madrid

Pierre-Philippe MARCOU

"Je vais donner ma vie pour ce club": dans un espagnol quasi parfait, Kylian Mbappé a enchanté mardi près de 80.000 fans du Real Madrid lors de sa présentation officielle au stade Santiago Bernabeu, au cours d'une cérémonie grandiose.

"Wow... C'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé pendant des années de jouer pour le Real Madrid et aujourd'hui mon rêve est exaucé. Je suis un garçon heureux", a lancé Mbappé à ses supporters, sous les yeux de ses parents, émus aux larmes, et de Zinédine Zidane, qui n'a jamais caché avoir voulu attirer le phénomène français au Real dès son plus jeune âge.