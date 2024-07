JO-2024/Foot: Le Sommer va "tout faire pour jouer le plus tôt possible" (à l'AFP)

R: "Je me suis fait opérer car il y avait des chances que je puisse avoir des douleurs. Et aujourd'hui, je n'ai quasiment pas de douleurs au niveau du genou, juste des petites raideurs. Je ne regrette pas du tout car je ne pense pas que j'aurais pu être là aujourd'hui si je m'étais pas fait opérer. J'aurais eu des douleurs sur chaque pas, sur chaque frappe. Ce sera gagné quand j'aurai rejoué, je suis dans le bon processus. Au début, j'ai avancé au jour le jour, je ne me serai pas vue ici il y a trois mois. J'avais juste dans un coin de ma tête l'envie de faire les Jeux (...). Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis à 100% physiquement, mais pourtant j'y vais quand même. En tout cas, je me donnerai à 100% de ce que je peux faire".

Q: Vous n'avez pas joué un match depuis avril, quel sera votre rôle durant le tournoi ?

R: "Ce n'est pas moi qui vais le décider, ce sera le coach, mais ce sera forcément en accord avec ce que je ressens. J'espère être prête. Dans ma tête, j'ai envie de jouer et je vais tout faire pour pouvoir jouer le plus tôt possible et le plus longtemps possible. Il fallait que je me soigne et que je me concentre sur la rééducation. Et ce serait se tromper d'objectif que de penser à sa carrière. Le coup dur a été sur le moment, quand je me suis blessée. J'ai repensé au passé quand en 2021, en 2022, quand je pensais que l'équipe de France c'était fini. Donc aujourd'hui je ne me prends plus la tête avec cela".

Q: Souhaitez-vous participer à l'Euro-2025 ?

R: "Tant que je joue, j'ai des objectifs avec l'équipe de France. J'ai signé un an de plus à l'OL, c'est pour être performante, c'est pour jouer un maximum de matches et pouvoir faire l'Euro. J'ai toujours fait de la compétition, ce n'est pas parce que là, je suis plus proche de la fin de carrière que j'ai une pression supplémentaire. Après je ne pense pas que je rejouerai une Coupe du monde (ndlr: en 2027)".

FRANCK FIFE

Q: L'attaquante, meilleure joueuse de D1, Tabitha Chawinga a signé à l'Olympique lyonnais. A 35 ans, est-ce que vous percevez différemment cette concurrence ?