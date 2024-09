L1: L'OM officialise l'arrivée de l'international français Adrien Rabiot

Rabiot, qui a quitté la Juventus Turin libre cet été, portera le N.25 à Marseille. La durée du contrat de l'ancien joueur du Paris SG n'est pas précisée, mais une source ayant connaissance du dossier avait expliqué dimanche à l'AFP qu'il devait s'engager pour deux ans.

Avec Rabiot, l'OM accueille un milieu de terrain de très haut niveau, titulaire en équipe de France lors du dernier Euro comme il l'était à la Juventus, où il a évolué pendant cinq ans. Il a disputé 48 matches avec les Bleus, avec lesquels il a été vice-champion du monde en 2022.

Accessoirement, Marseille adresse un petit pied de nez à son vieux rival, le Paris SG, où "Le Duc" a été formé et où il a gagné six titres de champion de France avant une fin d'aventure amère, conclue par six mois de mise à l'écart.