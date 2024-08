L1: Rennes, plein de promesses, dompte Lyon

Même si le classement ne veut pas dire grand chose à ce stade, les Bretons, 10e seulement l'an passé, apprécieront de figurer sur le podium (3e) et de reléguer Lyon, un rival potentiel pour les places européennes, au 17e rang.

Très solide et parfois séduisant dans le jeu, Rennes a parfaitement réussi son entrée dans la saison 2024/2025 en dominant Lyon (3-0), dimanche en clôture de la première journée de Ligue 1.

Et l'écart n'est pas loin de refléter celui constaté sur le terrain tant le score, malgré un penalty raté par Georges Mikautadze à la 72e, est flatteur pour des Gones qui n'avaient pas cadré une tentative jusque-là (2 au total).

Avec un tout petit peu de réussite en plus et sans un Lucas Perri très alerte dans les cages, le score aurait pu être bien plus lourd.

Le coach Julien Stéphan avait demandé à ses joueurs un supplément d'âme pour compenser le manque de vécu commun par rapport à un Lyon bien plus stable dans son effectif, mais aussi pour reconquérir le coeur du Roazhon Park, et il a été entendu.