La boulette: le drôle d'autobut de Thibaut Courtois contre l'Espanyol Barcelone

Les Madrilènes restent deuxièmes du classement avec 14 points, un de moins que le FC Barcelone, qui se déplace dimanche à Villarreal. Après un premier acte sans but, Courtois a dévié le ballon du pied dans ses propres filets sur un centre à ras de terre de l'ailier catalan Jofre (54e).

Le Real a vite réagi et a égalisé via Dani Carvajal (58e). Rodrygo (75e) puis Vinicus Junior (78e) ont fait le break et Kylian Mbappé s'est offert le dernier but de la rencontre sur pénalty (90e).